Lizzo in Italia per un'unica data live

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Lizzo, artista pluripremiata ai Grammy© e certificata RIAA multi-platino, ha annunciato le date europee di The Special Tour, che prenderanno il via il 17 febbraio 2023 a Oslo, in Norvegia. Il tour toccherà l'Italia con un'unica data al Mediolanum Forum di Milano il 2 marzo 2023.

Reduce dalla recente vittoria del premio "Video for Good" ai VMA's del 2022 con il brano About Damn Time, che ha raggiunto il primo posto della Billboard Hot 100 Chart e la top 10 in altri 12 Paesi, l'artista toccherà 15 città europee dopo la leg nordamericana di questo autunno. Il suo ultimo album Special ha raggiunto la seconda posizione della classifica Billboard 200 degli Stati Uniti, diventando l'album di un'artista donna più alto in classifica nel 2022, con il maggior numero di copie vendute per un album femminile durante quest'anno.

Dopo Oslo, la tournée europea proseguirà a Copenaghen, Amsterdam, Parigi e prima di concludersi alla O2 Arena di Londra. L'itinerario completo è disponibile di seguito, insieme alle date nordamericane che proseguono stasera con un secondo spettacolo al Madison Square Garden di New York. (ANSA).