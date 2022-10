Tentato infanticidio nel Milanese, gravissima bimba di 8 mesi

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Una bambina di appena 8 mesi è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo dopo essere stata colpita con ripetuti calci, pugni e schiaffi dal compagno della madre. Il tentato infanticidio, sul quale sta indagando la Procura di Pavia, è avvenuto ieri pomeriggio nel Milanese, nell'appartamento di un condominio in via Colombo a Casarile. L'uomo accusato delle violenze sulla piccola è attualmente in stato di fermo ed avrebbe già ammesso le sue responsabilità davanti agli investigatori A chiamare i soccorsi, ieri, è stata la nonna. La bimba è stata trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia. I familiari hanno spiegato ai sanitari che era caduta dal seggiolone, procurandosi così le ferite. Ma i medici, notando sul suo corpicino numerose ecchimosi e lividi, non hanno creduto a questa versione ed hanno avvisato i carabinieri. La neonata, considerata la gravità delle sue condizioni, è stata successivamente trasferita a Bergamo. Intanto stanno proseguendo le indagini per far luce sull'episodio ed appurare altre eventuali responsabilità oltre a quelle del patrigno in cella. (ANSA).