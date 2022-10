Camera commercio Milano consegna 'Ambrogino delle imprese'

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Sono 117 le imprese e 185 i lavoratori premiati questa mattina al Teatro alla Scala con l''Ambrogino delle Imprese' dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Un premio speciale denominato "Impresa e Valore" è stato riservato, in questa nuova edizione, alle imprese che durante gli ultimi anni si sono distinte per azioni di responsabilità sociale e impegno per sviluppare iniziative di coesione con il territorio e le comunità a cui appartengono.

In tutto sono 117 le imprese premiate (57 di Milano, 42 di Monza Brianza, 18 di Lodi) e 185 i lavoratori premiati (95 di Milano, 74 di Monza Brianza, 16 di Lodi). Si tratta, si legge in una nota, di un riconoscimento per i lavoratori dipendenti e le imprese dei territori delle tre province, per la longeva e pluriennale attività svolta a favore dello sviluppo del sistema sociale ed economico delle tre circoscrizioni di riferimento.

"In un momento ancora così difficile a livello internazionale ed economico è doppiamente importante premiare imprese e lavoratori che più si sono distinti per resilienza e capacità di creare valore per il territorio - ha dichiarato Carlo Sangalli, Presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - Sarà infatti il nostro sistema imprenditoriale che dovrà affrontare, ancora una volta, le nuove sfide che ci aspettano, a cominciare dall'emergenza energia. E proprio per questo le imprese vanno sostenute costantemente attraverso nuove leve finanziare e semplificazione fiscale".

"Mai come oggi, è stato così importante riconoscere chi fa impresa in Italia e il valore economico sociale di queste attività", ha aggiunto Sergio Dompé, presidente Gruppo Dompé farmaceutici. (ANSA).