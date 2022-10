Braccio incastrato in un macchinario, operaio grave nel Lecchese

(ANSA) - LECCO, 01 OTT - Un operaio di 27 anni è rimasto gravemente ferito in un infortunio avvenuto ieri sera in un'azienda metalmeccanica di Calolziocorte (Lecco). Il lavoratore ha riportato lo schiacciamento del braccio sinistro, rimasto incastrato in un macchinario.

Il giovane è stato stabilizzato sul posto dall'equipe medica e poi trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza.

Nell'azienda sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici di Ats per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare le condizioni di sicurezza all'interno dei locali. (ANSA).