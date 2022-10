AstroSamantha twitta dallo spazio, grazie per laurea ad honorem

(ANSA) - PAVIA, 01 OTT - "Ciao Pavia! E un applauso per l'Università di Pavia, una delle più antiche Università al mondo. Grata per la laurea ad honorem in Bioingegneria". E' il tweet che oggi Samantha Cristoforetti ha inviato dalla Stazione spaziale internazionale, dove sta guidando la Missione Minerva.

L'astronauta milanese ha pubblicato nel suo messaggio una foto dall'alto della città, accompagnandola con una frase che è risultata molto gradita dal mondo accademico pavese.

Nel novembre 2017 Cristoforetti era stata insignita della laurea honoris causa in Bioingegneria, in una cerimonia durante la quale tenne una lectio doctoralis sul tema "Ricerca biomedica sulla Stazione spaziale internazionale".

"Il capitano Samantha Cristoforetti - era stato sottolineato nella motivazione dell'Università - ha acquisito competenze che integrano gli aspetti metodologici, tecnologici e progettuali delle scienze ingegneristiche con le conoscenze necessarie per la realizzazione di esperimenti avanzati nel campo delle scienze biomediche. L'attività svolta dal capitano Samantha Cristoforetti in condizioni operative e ambientali fuori del comune dimostra in modo chiaro e circostanziato come le sue competenze tecnico/scientifiche siano di altissimo profilo e rientrino nelle competenze specifiche dell'alta qualificazione previste dal corso di laurea magistrale in Bioingegneria".

