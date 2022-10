Agricoltura: Fontana, nuovo governo intervenga anche con il Pnrr

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - "L'agricoltura lombarda ha bisogno di forti investimenti e il nuovo Governo dovrà assolutamente intervenire con azioni concrete ed efficaci, anche attraverso i fondi del Pnrr". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo, questa mattina, al Villaggio Coldiretti, organizzato al Castello Sforzesco di Milano.

"Alla crisi energetica e delle materie prime - ha sottolineato il presidente -, si deve aggiungere quella che i nostri agricoltori hanno subito quest'estate, a causa della siccità. È stato un anno difficile, abbiamo dovuto rilasciare l'acqua dei bacini gradualmente cercando di razionalizzare le risorse, affinché i raccolti non andassero completamente distrutti. Siamo riusciti a salvare i primi, ma purtroppo i danni sono stati tantissimi".

"Per questo - ha ricordato il governatore - abbiamo chiesto lo stato di emergenza e speriamo di risarcire il maggior numero di agricoltori". Il responsabile della Giunta regionale ha quindi sottolineato la necessità di prevenire queste situazioni attingendo ai fondi del Pnrr: "Qualche mese fa avevo chiesto al Governo - ha affermato - di utilizzare parte dei fondi del Pnrr per investimenti finalizzati alla soluzione dei problemi della carenza idrica. Israele ci ha insegnato come si possono avviare delle coltivazioni anche con poca acqua. Certo si tratta di investimenti che comportano spese costose, ma non possiamo permettere che un settore per noi primario come l'agricoltura sia messo in difficoltà".

"Siamo già dipendenti da altri Paesi in troppi campi - ha concluso Fontana -, dobbiamo difendere la nostra autonomia alimentare, il nostro Made in Italy. Pertanto non si può più perdere tempo e sono certo che così la penserà anche il nuovo esecutivo a cui guardiamo con fiducia per il futuro della nostra agricoltura". (ANSA).