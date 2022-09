Ucraina: a Milano nuovo hub per l'orientamento dei profughi

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Dal primo novembre a Milano l'hub per il primo contatto e l'assistenza ai profughi ucraini avrà una nuova sede di 336 metri quadrati in fondo a via Sammartini.

Si tratta di uno spazio - concesso in comodato gratuito da Grandi Stazioni e messo a disposizione dal Comune - che si trova accanto al centro che è polo unico per i servizi dedicati ai senza dimora e sarà gestito dalla Protezione civile con il supporto di Fondazione Arca.

La sede è stata scelta in accordo con prefettura e protezione civile regionale. Nel frattempo da domani l'hub finora ospitato in via Mortirolo si sposterà in via Sammartini 106.

Sono state finora 6.700 le persone supportate, di cui 3.500 donne e 2.100 under 18. Di questi oltre 3.300 sono state collocate nelle strutture coordinate dalla Prefettura, e a tutte sono state fornite informazioni ed è stato eseguito un primo controllo medico. (ANSA).