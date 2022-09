Soldout per Luca Ravenna al teatro degli Arcimboldi di Milano

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Sono terminati i biglietti per la data del 29 ottobre dello spettacolo del comico Luca Ravenna '568 - Erasmus Edition' in programma al Tam, il teatro degli Arcimboldi di Milano.

Lo spettacolo 568 ha già avuto la scorsa stagione 30 mila spettatori. Il prossimo due ottobre partirà il tour europeo dello stand up comedian che ha partecipato a trasmissioni su Comedy central e nel 2021 è stato fra i protagonisti di Lol su Amazon prime, con una data a Lisbona, a cui seguiranno Barcellona, Parigi (anche questa soldout), Amsterdam, Lugano, Londra e poi il 29 Milano, prima di Berlino il 4 novembre.

