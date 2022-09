Inter, Inzaghi: 'Sempre a rischio, ma sono tranquillo'

(ANSA) - MILANO, 30 SET - "Noi allenatori siamo sempre a rischio, dobbiamo prendere tante decisioni ma io sono molto molto tranquillo, ho la tranquillità giusta. Ci sono state tante critiche, abbiamo ascoltato quelle costruttive mentre quelle ad arte le lasciamo da parte". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza alla vigilia della gara contro la Roma. "La società è sempre presente e ci supporta in ogni momento. La mia storia parla: dove alleno io aumentano ricavi, dimezzano le perdite e arrivano i trofei. È stato così alla Lazio ed è così anche all'Inter. Zhang e Lotito? Ho avuto un buonissimo rapporto con Lotito, ho un buonissimo rapporto con Zhang. È un presidente presente, sempre vicino a me e allo staff". (ANSA).