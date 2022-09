Inter: Inzaghi, per Lukaku servirà ancora tempo

(ANSA) - MILANO, 30 SET - "Le condizioni di Lukaku? C'è stato un rallentamento, ci toglie un giocatore importante. Lo staff sta cercando di recuperarlo, servirà ancora po' di tempo.

Per quanto riguarda Asllani è stato scelto da me e dalla società, sta lavorando bene. Domani sicuramente sarà titolare".

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza alla vigilia della gara contro la Roma. "Sensazione che non si vada tutti dalla stessa parte? È una sensazione sbagliata.

Stiamo pagando l'episodio nella singola partita. Quando l'anno scorso vi divertivate tanto a veder giocare l'Inter, non pagavamo così. Oggi siamo puniti al primo errore". (ANSA).