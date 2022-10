Fontana: 'Con Moratti rapporto incrinato ma ascolterò c.destra'

(ANSA) - MILANO, 30 SET - "Questa sera ho evidenziato alla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, in maniera chiara e inequivocabile, che il nostro rapporto fiduciario, sul piano del posizionamento politico, si è incrinato": lo ha sottolineato il presidente della Lombardia Attilio Fontana.

"Essendo io - ha aggiunto Fontana - il garante della coalizione in Lombardia e per senso di responsabilità rispetto al momento politico nazionale che stiamo vivendo, mi riservo di prendere una decisione definitiva dopo un confronto con i leader del centrodestra". (ANSA).