Con 'Più vicini' al supermarket si sceglie iniziativa solidale

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Torna per la seconda edizione 'Più vicini', l'iniziativa solidale di Coop Alleanza 3.0 che permette ai soci e ai clienti dei suoi oltre 350 punti vendita (e quelli della spesa online) di votare un progetto da sostenere nel proprio territorio.

Rispetto allo scorso anno, cresce il numero di iniziative finanziabili: sono infatti circa 600 rispetto alle 500 dello scorso anno e vanno dalla difesa dell'ambiente all'aiuto dei fragili, dalla cultura alla promozione di stili di vita corretti.

Dal primo al 31 ottobre soci e clienti quando vanno a fare la spesa ricevono un gettone cartaceo per ogni 15 euro di spesa da inserire nell'urna dell'iniziativa che preferiscono fra una gamma di tre selezionate dai Consigli di Zona soci. Chi fa la spesa online con EasyCoop avrà il caricamento automatico dei gettoni sulla carta socio.

Oltre a questo solo i soci ricevono in più anche l'accredito automatico sulla Carta socio di un ulteriore gettone online, utilizzabile per sostenere progetti anche di diversi territori al sito all.coop/piuvicini e sull'app Coop.

"Più vicini rende concreta la profondità della parola cooperare perché coinvolge tutta la comunità sia in termini di scelta dei progetti sia nel contributo che ciascuno di noi può dare sostenendo l'iniziativa di cui sente che il territorio ha bisogno - ha spiegato il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello - In questo momento difficile, la coesione e il coinvolgimento della collettività verso obiettivi inclusivi e solidali da raggiungere in modo tangibile è fondamentale come l'ascolto dei bisogni del territorio da parte della Cooperativa".

Nella scorda edizione sono stati 7 milioni i gettoni utilizzati e 200mila euro i fondi distribuiti alle iniziative in base alle preferenze ottenute. (ANSA).