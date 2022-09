Brand Festival al via con riflessione su sostenibilità e Pnrr

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Nelle Marche colpite al cuore dall'alluvione dello scorso 15 settembre, il Brand Festival - primo festival in Italia dedicato all'identità - si è aperto a Jesi (Ancona) con una giornata dedicata alla sostenibilità. Per iniziare il viaggio, l'organizzazione ha riempito un autobus di imprenditori e "guru" della comunicazione, e li ha portati lungo il Fiume Esino, in uno dei punti che meglio hanno retto l'impatto della piena grazie ad un progetto pubblico privato che ha visto protagonista il Gruppo Loccioni con un investimento di tre milioni di euro.

La giornata è poi proseguita con incontri sulla mobilità sostenibile e si è chiusa con un dibattito sul Pnrr. Per Pier Domenico Garrone, esperto di web reputation e integrazione nell'economia digitale, "l'agricoltura è un timone per il governo del cambiamento climatico. La nostra salute e il nostro benessere dipendono dal suolo. Il Pnrr deve essere rivisitato perché restino contemporanei i suoi effetti strutturali. Ora non convince e cresce la delusione per la concreta differenza tra gli annunci e la qualità dei progetti".

"La maggior parte delle imprese italiane non sono pronte ad un percorso di trasformazione sostenibile e transizione ecologica. Ma sarà il mercato a spingerle in questa direzione", aggiunge Francesco Tamburella, del centro di ricerca ConsumerLab, mentre per Michelangelo Tagliaferri, fondatore dell'Accademia di Comunicazione di Milano, "il Pnrr non è un bancomat. Va sostenuto da una stagione di grandi riforme, e da una sensibilità che non può essere calata dall'alto, ma espressione della cultura e della società del nostro Paese".

