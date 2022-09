Alla Bicocca un grattacielo orizzontale, apre Superlab

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Apre oggi a MIlano Superlab, il 'grattacielo orizzontale' di Bicocca. Alto tre piani, e lungo cento metri, l'edificio recupera gli oltre 6.500 metri quadrati degli ex uffici Breda di viale Sarca. Il progetto, curato da Balance Architettura, unisce elementi originari e creative soluzioni tecnologiche. Situato al centro delle trasformazioni del quartiere, sarà operativo da gennaio e farà da hub per aziende innovative e startup, con una hall pubblica aperta a tutti. Un investimento complessivo di 15 milioni di euro, sostenuto dai real estate advisor torinesi Giorgio Fischer e Marco Chiono.

Dall'opening, e per tre settimane, i piani superiori ospitano un progetto espositivo di arte contemporanea curato da Francesca Canfora, con installazioni pensate per interagire con l'ambiente e coinvolgere i visitatori. Per l'occasione apre anche il vicino showroom Erco, produttore di illuminazione per l'architettura con elevatissimi standard tecnologici e sostenibili che illumina il progetto espositivo Superlab. Lo showroom Erco ospita in collaborazione con la galleria d'arte Lunetta11 una selezione di opere di Ismaele Nones.

Il progetto espositivo rimane aperto fino a domenica 16 ottobre tutti i weekend dalle 11.30 alle 20.30; è possibile prenotare con preavviso di un giorno visite settimanali in orario pomeridiano 15/19. (ANSA).