A Milano la Scala riempie l'Allianz Cloud di danza

(ANSA) - MILANO, 30 SET - Lasciate per un giorno le competizioni di basket e pallavolo, l'AllianzCloud si è riempito per un giorno di danza. Ha infatti ospitato due degli appuntamenti più attesi di quelli in cartellone con La Scala in città, la serie di eventi gratuiti che il teatro ha organizzato in giro per Milano.

Ieri alle 17 gli allievi della scuola di ballo dell'Accademia hanno messo in scena 'Dancing on a Cloud', spettacolo con la regia di Mario Acampa ideato da Frédéric Olivieri, che della scuola è responsabile.

Alle 20:30 poi tutti i tremila posti disponibili nel palazzetto sono stati occupati dagli spettatori che hanno potuto vedere un saggio della bravura dei ballerini scaligeri.

Il direttore del ballo Manuel Legris ha infatti concepito lo spettacolo come un 'assaggio' del repertorio, con un excursus dal classico al contemporaneo a cui hanno partecipato anche tutti i primi ballerini. Lo stesso programma sarà riproposto domani in teatro per lo spettacolo, sempre gratuito e da giorni esaurito, con cui si concluderà questa seconda edizione della Scala in città. (ANSA).