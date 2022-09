Oltre cento Paesi all'edizione numero 26 di Artigiano in fiera

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Torna per la ventiseiesima edizione l'Artigiano in fiera, che da 3 all'11 dicembre porterà nei padiglioni d FieraMilano a Rho i rappresentanti di oltre cento Paesi con i loro prodotti.

La manifestazione si conferma quindi un "giro del mondo in un unico luogo" a cui si può accedere tutti i giorni dalle 10 alle 22:30 con biglietto gratuito per assaggiare prodotti tipici, sentire profumi di luoghi lontani, scoprire l'abilità di artigiani anche italiani e fare acquisti per il Natale.

"Diamo risalto alle imprese artigiane, valorizzando un'economia incentrata sulle persone e sul territorio dove lavorano - spiega Antonio Intiglietta, il presidente di Ge.Fi.

Gestione Fiere Spa, che organizza la manifestazione -.

L'emozione e lo stupore che scaturiscono dall'incontro tra i nostri espositori e i visitatori, affascinati da storie, prodotti e tradizioni, rappresentano una precisa scelta del mondo al quale tendiamo e del futuro che vogliamo".

"La nostra fiera non è solo la più grande rappresentazione di culture di tutto il mondo, ma è anche la destinazione ideale per chi sceglie di sostenere la vera economia a dimensione umana" ha sintetizzato.

Da fine ottobre chi è iscritto alla comminity di Artigiano in Fiera (cioè i visitatori delle ultime edizioni e clienti della piattaforma digitale) riceveranno direttamente sul loro indirizzo e-mail l'invito gratuito per accedere alla fiera, valido tutti i giorni e per più ingressi. Chi, invece, non si è mai registrato, potrà scaricare il suo invito, sempre gratuito, sul sito artigianoinfiera.it. (ANSA).