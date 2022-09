Nuovo album per Ron, 'la musica mi salva sempre'

(ANSA) - MILANO, 29 SET - "La musica mi salva sempre" dice Ron presentando il suo nuovo album di inediti 'Sono un figlio" in uscita il 30 settembre. "Ogni volta che sono tornato da Sanremo, ed alcuni sono stati disastrosi, tornavo con una grande tristezza ma la musica mi rimetteva sempre in piedi o con il covid - racconta ancora il cantautore - non riuscivo a scrivere ma la musica mi ha preso per la collottola e ancora una volta mi ha rimesso in piedi". Il risultato sono le 13 canzoni del nuovo album, parte del progetto artistico per i 50 anni di carriera del cantautore. (ANSA).