Milano: Sala, via parcheggi laterali da corso Buenos Aires

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, vorrebbe arrivare in un paio d'anno a togliere i parcheggi laterali su corso Buenos Aires, una delle principali vie dello shopping cittadino.

"C'è stata una grande polemica sulla ciclabile di corso Buenos Aires e di corso Venezia - ha spiegato nel corso di un convegno sulla qualità dell'aria - ma invito tutti a passare da lì e a vedere la quantità di persone che vanno in bicicletta, che è enorme. Ho chiesto all'assessorato alla mobilità di lavorare in modo diverso su quella pista perché abbiamo dovuto fare in fretta quando l'abbiamo realizzata. I parcheggi laterali con i tempi giusti vanno tolti tutti, ci vorranno un paio d'anni ma è quello che faremo". Poi Sala ha parlato del pavé, "una battaglia su cui mi piacerebbe essere sostenuto e aiutato e che non si può risolvere tra partigiani e chi lo vuole togliere. Ma non possiamo nemmeno fermarci perché la Sovrintendenza dice che non si può toccare - ha concluso - . Qualcuno mi deve spiegare perché in via Torino non si può togliere e poi le bici vanno sul marciapiede. Possiamo fare un dibattito serio su questo? Parliamo di migliorare la qualità delle strade". (ANSA).