Milano-Cortina, Meloni incontra Bach: 'Contate su di noi'

(ANSA) - MILANO, 29 SET - "Contate su di noi": la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha rassicurato in chiave organizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026 il presidente del Cio, Thomas Bach. I due - presente il presidente del Coni, Giovanni Malagò -, si sono incontrati oggi a Roma dove Bach si trova per una visita ufficiale in Vaticano. La riunione, che si è svolta in un hotel vicino Villa Borghese, è durata quasi un'ora.

Il presidente Bach ha incontrato Giorgia Meloni, che - come sottolinea il Cio in una nota - "è molto probabile diventi la prima donna Presidente del Consiglio in Italia dopo il suo successo nelle elezioni del fine settimana scorso, dove ha ottenuto la maggioranza con la sua coalizione". In cima all'agenda della riunione i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, per il successo dei quali Meloni "ha offerto il suo pieno sostegno". "Questi Giochi sono molto importanti per noi. L'Italia è più che in grado di organizzare magnifici Giochi e vogliamo stupire di nuovo il mondo. Potete contare su di noi", le parole che la leader di Fratelli d'Italia ha rivolto a Bach.

Durante l'ora di incontro, i due hanno convenuto anche sull'importanza dell'autonomia dello sport. (ANSA).