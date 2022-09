GdF scopre ditta con 5 lavoratori in nero e sospende l'attività

(ANSA) - MILANO, 29 SET - La GdF di Menaggio e l'Ispettorato del Lavoro di Como-Lecco hanno scoperto in una ditta che organizza eventi con sede nel Milanese 5 lavoratori in nero, uno dei quali percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza.

E' stata quindi decisa la sospensione dell'attività dell'azienda in quanto, nel giorno del controllo, i lavoratori in nero accertati superavano il 10 per cento del totale. Il titolare dovrà versare 9mila euro per sanzioni amministrative.

Alla Procura di Como è stato segnalato il lavoratore per l'indebita percezione del reddito di cittadinanza. (ANSA).