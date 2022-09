Un 'Welcome Kit Universitario' per i fuori sede a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 SET - University Network, con il patrocinio del Comune di Milano, ha deciso di lanciare il "Welcome Kit Universitario 2022" per gli studenti e le studentesse fuori sede in arrivo a Milano per l'inizio del nuovo anno accademico. All'interno gli studenti troveranno sconti e agevolazioni da parte di alcune realtà che operano nei principali settori di interesse per gli universitari come eventi, ristoranti, piscine, concerti, mobilità, sport.

Secondo un'indagine condotta da University Network, su un campione di oltre 10 mila studenti fuori sede intervistati, il 54% ha dichiarato di aver avuto difficoltà ad ambientarsi. Dopo la ricerca dell'alloggio, che per il 44% risulta essere l'aspetto più complicato, ciò che mette più in difficoltà gli studenti è proprio l'ansia di fare nuove amicizie, il senso di smarrimento ed il bisogno di sentirsi accolti. "Ogni giorno siamo a contatto con migliaia di studenti fuori sede ed il fatto che la più grande preoccupazione per loro non sia lo studio ma la ricerca di amicizie e di una vita sociale nella nuova città in cui si sono trasferiti ci ha sempre fatto riflettere - dichiarano Leonardo D'Onofrio, Andrea Missaglia, Francesco Brocca e Luca Scoffone - Con questo progetto vogliamo dare il nostro contributo concreto nell'aiutare questi ragazzi ad integrarsi in una città che spesso può sembrare fredda e inospitale".

La distribuzione gratuita del Kit avverrà a cura del team di University Network dal 3 al 7 ottobre presso un temporary store in Via Vigevano, 18 nei pressi della Darsena, uno dei punti di ritrovo più frequentati dai giovani universitari. (ANSA).