Turismo: treno e battello, lanciato il Centro Lario Tour

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Comprende il viaggio in treno fino a Lierna, Varenna o Bellano e la navigazione in battello fra gli splendidi borghi collocati sul centro lago, per un turismo sostenibile di prossimità, il Centro Lario Tour, il nuovo prodotto turistico, promosso da Provincia di Lecco, Camera di Commercio Como-Lecco, Trenord e Navigazione Lago di Como.

Il biglietto speciale "Centro Lario Tour", che rientra nel programma di promozione turistica "Gite in treno" di Trenord, alla tariffa unica di 26 euro comprende il viaggio andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia a Lierna, Varenna o Bellano e, da lì, la libera circolazione in battello fra questi paesi e, in più, Bellagio e Menaggio.

Il ticket è acquistabile presso i canali di vendita fisici e digitali di Trenord. (ANSA).