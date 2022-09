Studente morto durante gita, assolta l'insegnante

(ANSA) - BRESCIA, 28 SET - Il tribunale di Brescia ha assolto l'insegnante che era presente durante una gita in cui morì lo studente 13enne Alessio Quaini. Il giovane accusó un malore mentre stava salendo i 40 gradini che portano alla sala civica del Comune di Villanuova sul Clisi, nel Bresciano, la mattina dell'11 aprile 2014. Il ragazzino era affetto da cardiopatia congenita.

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 8 mesi per l'insegnante che aveva la responsabilità di Alessio Quaini. Per il consulente del pm e per i medici che lo avevano in cura e che gli avevano impiantato un defibrillatore, quello sforzo era stato un ostacolo insormontabile. Il giudice ha assolto l'insegnante. (ANSA).