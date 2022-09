Ruby ter, difesa Faggioli: 'Nessuna prova della sua prostituzione'

(ANSA) - MILANO, 28 SET - "Non c'è alcuna prova in questo processo che la signora Barbara Faggioli abbia avuto rapporti sessuali con Berlusconi o che abbia esercitato ad Arcore l'attività prostitutiva". E' uno dei passaggi dell'arringa difensiva in corso dell'avvocato Paolo Siniscalchi, che assiste Faggioli, l'ex showgirl che è tra le giovani imputate nel processo milanese sul caso Ruby ter, che vede anche Silvio Berlusconi accusato di corruzione in atti giudiziari.

Tra il Cavaliere e Faggioli, ha spiegato ancora il difensore, c'è stata una "vicinanza amicale, mai negata da nessuno". Oggi nel processo davanti alla settima penale è in corso un'altra udienza dedicata alle difese delle giovani ex ospiti delle serate a Villa San Martino e il cui silenzio e la cui reticenza, poi, sarebbe stata comprata dal leader di FI, rieletto in Senato col voto di domenica, con somme per diversi milioni di euro in totale. (ANSA).