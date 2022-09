Polizia: domani Festa con messa celebrata da arcivescovo Milano

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Domani la Polizia di Stato festeggia il suo patrono, San Michele Arcangelo e, alle 10, sarà celebrata una messa nella chiesa di San Protaso in via Osoppo officiata dall'arcivescovo di Milano, Mario Delpini e dal cappellano della Polizia di Stato don Gianluca Bernardini.

Nel pomeridiano si terrà il Family Day, nella sede del III Reparto Mobile in via Cagni, destinato alle famiglie dei poliziotti, con l'esposizione dei mezzi della Polizia.

Emanuele, un ragazzo di 22 anni, disabile da quando ne aveva sei per un intervento chirurgico, ha chiesto di poter festeggiare la ricorrenza con i poliziotti e così gli agenti della sezione motociclisti Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano sono andati a casa sua, a Cologno Monzese..

I poliziotti hanno portato la maglia e il cappello della Polizia di Stato a Emanuele che nutre un grande affetto per le forze dell'ordine. (ANSA).