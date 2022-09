Musica: sold out al Fabrique di Milano per Paolo Nutini

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Dopo gli otto concerti estivi sold out, il Last night in the bittersweet Tour di Paolo Nutini torna in Italia venerdì 30 settembre per un appuntamento intimo al Fabrique di Milano, che ha registrato il Sold out in pochissimi minuti.

Il concerto è una nuova occasione per Paolo Nutini di presentare i brani del nuovo disco 'Last Night In The Bittersweet' (Atlantic Records), anticipato dai singoli 'Lose It' e 'Through The Echoes', "Shine A light", "Pietrified in Love" e "Acid eyes". (ANSA).