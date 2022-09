Mostre: al Blue Note i ritratti dei Jazz Drummers

(ANSA) - MILANO, 28 SET - I ritratti dei grandi batteristi che hanno lasciato una traccia indimenticabile nella storia del jazz sono raccolti nella nuova mostra del fotografo milanese Roberto Polillo, 'Jazz Drummers', a cura di Roberto Mutti e in collaborazione con Milano Photofestival, ospitata al Blue Note Milano in occasione della settima edizione di JazzMi, in programma dal 29 settembre al 9 ottobre.

"Max Roach, Elvin Jones, Art Blakey - dice Il curatore della mostra, Roberto Mutti - sono i nomi più noti di questa carrellata di personaggi di cui il fotografo coglie le performance (ma anche talvolta i momenti di pausa) in un bianconero particolarmente espressivo dove si alternano, in una sfida rivolta a chi saprà riconoscerle, fotografie analogiche e stampe digitali".

La mostra è visitabile fino al 31 dicembre 2022 in tutti i giorni di apertura del locale, previo l'acquisto del biglietto per il concerto in programma. (ANSA).