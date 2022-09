Milano-Cortina: verso i Giochi con la fiaccola della Diocesi

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Una speciale "Fiaccola" attraverserà tutto il territorio diocesano, lungo un itinerario che durerà tre anni e toccherà i circa 1000 oratori ambrosiani, percorrendo le sette zone pastorali e i 63 decanati in cui è suddivisa la Diocesi di Milano. Un percorso educativo triennale che interesserà oratori, società sportive, scuole di ispirazione cristiana verso Milano-Cortina 2026. E' il nuovo progetto "Ora Sport on fire tour", presentato oggi dall'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

"La pratica sportiva, il gioco di squadra, lo stimolo della gara, l'attenzione inclusiva, l'alleanza tra famiglie, oratori, scuole, società sportive - ha affermato l'Arcivescovo - invitano ragazzi e adolescenti a desiderare l'incontro, a dare il meglio di sé, a intuire i valori della stima vicendevole, a sperimentare la vicinanza di adulti propositivi, testimoni di valori e di speranza".

In ogni decanato, si attiveranno esperienze formative e sportive che coinvolgeranno direttamente ragazzi e ragazze, con il contributo di diversi campioni dello sport olimpico e paralimpico.

La Fiaccola "olimpica" verrà accesa ufficialmente dallo stesso Arcivescovo di Milano il 17 ottobre al Centro Sportivo "Sandro Pertini" di Cornaredo, in un incontro con atleti, dirigenti e allenatori delle società sportive del territorio ambrosiano. (ANSA).