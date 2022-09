'Io non sono il mio tumore', al via campagna sensibilizzazione

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Dalla chef all'attrice, dalla docente all'avventuriera, sono rimaste loro stesse anche dopo la diagnosi della malattia le donne comuni protagoniste della campagna "Io non sono il mio tumore", scattata da Settimio Benedusi a supporto dell'edizione 2022 di SHOPPING4GOOD, il programma di shopping benefico sviluppato da QVC, player di riferimento del videocommerce, per sostenere l'iniziativa 'Pink is good' di Fondazione Umberto Veronesi. Una partnership attiva dal 2015 che ha già consentito di finanziare oltre 20 ricercatori.

Nel 2022 questo impegno si rinnova con l'obiettivo di finanziare il lavoro di tre ricercatori. A ottobre, ordinando sulle piattaforme multimediali di QVC Italia una serie di prodotti messi a disposizione dai brand che supportano l'iniziativa, o aggiungendo una donazione, si potrà contribuire alla raccolta fondi: il 100% di tutti gli acquisti e donazioni sarà devoluto a "Pink is good".

L'iniziativa è supportata dalla campagna sociale di sensibilizzazione con protagoniste donne comuni che stanno lottando contro un tumore femminile. I ritratti di Valeria Ducato, Francesca Tonelli, Pina Rendina, Nadia Sabatino, Antonella Acquarone saranno al centro di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione che QVC porterà avanti su tutte le sue piattaforme, e saranno esposti dal 28 settembre all'1 ottobre presso The Gallery Garden Senato, a Milano.

