Il Gruppo Prada annuncia l'adesione a Forestami

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Il Gruppo Prada il prossimo 30 settembre alla Green Week annuncerà l'adesione a Forestami, il progetto di forestazione urbana della Città Metropolitana di Milano, al quale contribuirà a partire dal prossimo anno.

L'occasione dell'annuncio è l'incontro in programma in Triennale Milano, "La natura al centro della ricerca e della progettazione degli spazi di lavoro", organizzato dal Gruppo Prada e Forestami, iniziativa che prevede la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030 a Milano e dintorni.

Protagonisti dell'incontro saranno gli architetti Stefano Boeri - Presidente del Comitato Scientifico di Forestami - e Guido Canali, autore delle "fabbriche-giardino" del Gruppo Prada.

Canali illustrerà il progetto dell'ultima realizzazione per Prada, il Polo Logistico di Levanella - in provincia di Arezzo - e in particolare l'architettura della mensa sovrastata da un pergolato di 1.500 metri quadrati ricoperti di verde. L'incontro sarà introdotto da un messaggio di Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada. (ANSA).