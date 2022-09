Guida contromano mentre vende droga a passeggero, arrestato

(ANSA) - BESANA IN BRIANZA, 28 SET - Un giovane di 24 anni, marocchino, é stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga, dopo essere stato bloccato a Besana Brianza (Monza), mentre guidava contromano.

La sua auto, però, é risultata intestata a un 51 enne di Milano, che a suo nome é risultato averne intestate oltre 60.

Lo spacciatore, che addosso aveva nove dosi di cocaina e centinaia di euro in contanti, era in macchina con un cliente, a cui stava cedendo una dose, mentre guidava in senso contrario nel centro del comune brianzolo.

Il titolare della macchina é stato rintracciato e denunciato per falso ideologico. (ANSA).