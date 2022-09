Calcio: CdA Inter approva bilancio 2022, rosso di 140 mln

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Il CdA dell'Inter ha approvato il bilancio consolidato al 30 giugno 2022, chiuso con una perdita pari a 140 milioni di euro, ridotta di circa 105 milioni rispetto all'esercizio 2021. I ricavi consolidati hanno visto una crescita di 75 milioni di euro e si attestano a 439,6 milioni. "L'esercizio 2021/2022 - spiega l'Inter in una nota - è stato, in continuità con il precedente, fortemente caratterizzato dalla contingenza sociale ed economica causata dalla emergenza sanitaria, con un graduale allentamento delle misure di contenimento del contagio solo nella seconda parte della stagione sportiva. In questo contesto il Club evidenzia risultati in progressione positiva". Nel dettaglio, i ricavi consolidati sono cresciuti di circa 75 milioni di euro attestandosi a quota 439,6 milioni, rispetto ai 364,7 milioni del bilancio precedente. Il bilancio si chiude con una perdita di 140 milioni, ridotta di circa 105 milioni rispetto ai 245,6 milioni del 2021. "L'Azionista di Maggioranza ha già manifestato il proprio impegno formale a sostenere il gruppo garantendone il supporto patrimoniale", aggiunge l'Inter. Per quanto riguarda la stagione 2022/23, il club nerazzurro, oltre alla riapertura della campagna abbonamenti conclusasi con un grande successo di pubblico, sottolinea i due obiettivi primari: "il mantenimento della competitività della squadra ai più alti livelli in ogni manifestazione e il rafforzamento della propria posizione finanziaria", conclude l'Inter. (ANSA).