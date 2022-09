Teatro: al Piccolo torna 'Hamlet' di Latella, premio Ubu 2021

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Premio Ubu come migliore spettacolo del 2021, torna al Piccolo per la seconda stagione, dal primo al 30 ottobre, 'Hamlet' di Antonio Latella, interpretato da Federica Rosellini, Premio Ubu 2021 come migliore attrice under 35.

In scena dieci attori di diverse età, formazione e provenienza, con una scenografia che è parte integrante della drammaturgia. "Dirigere Hamlet - dice Latella - significa misurarsi con il testo "del fallimento": quando lo si affronta, si è consapevoli di non poterlo possedere interamente. È il testo "dello studio", quello che permette di confrontarsi con se stessi e con il proprio lavoro. A ogni età della vita, Hamlet è qualcosa di completamente diverso".

Federica Rosellini è un'interprete che - continua Latella - "possiede il dono artistico dell'ambiguità e del dubbio. Per me l'Hamlet del XXI secolo va oltre la sessualità, oltre la distinzione donna/uomo, per approdare a una condizione altra: nei classici le parole non hanno genitali, volano talmente al di sopra di tutto, da fare la differenza. L'originalità di questa proposta sta nel suggerire agli spettatori di provare, non solo a guardare, ma ad ascoltare insieme ogni parola del testo".

(ANSA).