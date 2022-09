Impatto sociale, aziende e istituzioni a confronto

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Approfondire le modalità in cui aziende, istituzioni e associazioni non profit possono collaborare per accrescere il proprio impatto sociale. E' il tema al centro del convegno "Social Impact Dialogue - Un'alleanza virtuosa tra istituzioni, Ong e imprese", organizzato da McKinsey & Company.

Per Massimo Giordano, managing partner McKinsey Mediterraneo che ha aperto l'evento, la sostenibilità rappresenta sempre più un motore di crescita e un fattore competitivo per le imprese.

Intervenuto in collegamento, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha evidenziato - tra le altre cose - l'impatto occupazionale positivo legato alla presenza di grandi società come McKinsey, che ha scelto proprio il capoluogo lombardo come headquarter per il Mediterraneo.

Hanno preso parte al convegno anche Santina Bertulessi, Deputy Head of Cabinet - Commissioner for Jobs and Social Rights - European Commission e Marco Piccitto, Director McKinsey Global Institute, che si è focalizzato su come sostenibilità e inclusione siano un potente volano per la crescita. È seguito un panel a cui hanno partecipato Paola Angeletti, COO Intesa Sanpaolo; Cristina Catania, Senior Partner McKinsey & Company; Federico Fubini, vicedirettore Corriere della Sera, e Claudio Tesauro, Presidente Save the Children Italia.

Il convegno si è chiuso con la premiazione di Cometa, associazione comasca che propone progetti di formazione volti a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, a riconoscimento del suo impatto sociale. Cometa potrà beneficiare del supporto pro bono di McKinsey. (ANSA).