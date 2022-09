Fontana pronto a confronto su Area B ma Sala tira dritto

(ANSA) - MILANO, 27 SET - "Io e la Regione ci siamo". Così, su Facebook, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, risponde alla lettera ricevuta dal presidente dell'Aci di Milano, Geronimo La Russa, nella quale si chiede anche al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "di sederci intorno a un tavolo e condividere azioni urgenti sul tema dell'Area B".

Per Fontana, "individuare un percorso istituzionale per la sospensione del provvedimento che, per decisione dell'Amministrazione comunale di Milano, entrerà in vigore da primo ottobre, è una scelta di buon senso per non danneggiare migliaia di cittadini e imprese in questa fase economicamente complicata".

"Capisco che metto in difficoltà qualcuno che non può cambiare la macchina ma non raccontiamo le solite balle perché non sono 1 milione le macchine che saranno impattate", ribatte il sindaco di Milano, Giuseppe Sala nel corso della presentazione della Green Week. "Voglio essere consistente e dire ai milanesi che quello che ho promesso in campagna elettorale lo sto facendo - ha aggiunto -. Io continuerò ad andare avanti per la mia strada sapendo che continuerò a ricevere delle critiche anche di chi sta dalla mia parte. Semmai prendetevela con quei politici che in campagna elettorale ne sparano di ogni e poi tanto sanno che non lo possono fare".

