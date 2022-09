Elezioni: si conclude occupazione del liceo Manzoni a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Si è conclusa l'occupazione degli studenti al liceo classico Manzoni di Milano per protestare contro la vittoria del centrodestra alle elezioni e contro l'alternanza scuola - lavoro dopo la morte di Giuliano De Seta.

"Ci è stato chiesto spesso il perché della nostra azione: la situazione politica e sociale all'esterno della nostra scuola ce lo ha imposto, tra studenti uccisi dall'alternanza scuola lavoro, un'emergenza climatica che devasta e rovina i luoghi in cui trascorriamo le nostre vite, e, in ultimo, la vittoria di un partito che storicamente rimane legato a immagini e retoriche fasciste - spiegano gli studenti in un comunicato in cui annunciano la fine dell'occupazione -. La nostra sfiducia nei confronti di queste istituzioni politiche è totale e fondata sulla consapevolezza che nessuno tra i partiti del paese si sia posto come priorità le nostre necessità generazionali".

La preside del liceo Milena Mammani ha minacciato di dare il 5 in condotta agli studenti che questa notte hanno deciso di rimanere a dormire nelle aule del liceo occupato. "L'unica risposta che l'istituzione scolastica, nella figura della dirigente, è riuscita a darci è quella di una criminalizzazione del nostro gesto, accompagnata da minacce di forti provvedimenti didattico-disciplinari - commentiamo gli studenti -, nei confronti di chi ha portato avanti la contestazione, con un chiaro intento divisivo e repressivo".

"Manifestiamo dentro le scuole perché esse costituiscono le fondamenta della società del futuro. Queste fondamenta sono costituite da noi studenti e studentesse, dal nostro pensiero critico, dalla nostra agitazione" concludono gli studenti.

