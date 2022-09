BergamoScienza festeggia 20 anni con 2 premi Nobel

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Dopo l'esperienza digitale del 2020 e quella ibrida del 2021, BergamoScienza, il primo festival di divulgazione scientifica nato in Italia, taglia dal vivo il traguardo della ventesima edizione, dal 29 settembre al 16 ottobre, con un programma gratuito di conferenze, dibattiti, spettacoli, laboratori e tour virtuali.

Quest'anno, due scienziati premiati dall'Accademia di Svezia saliranno sul palco in Piazzale degli Alpini: Sir Andre Geim, Premio Nobel per la Fisica nel 2010, e Craig Cameron Mello, Premio Nobel per la Medicina nel 2006.

Giovedì 29 settembre alle 19 apre il festival Sir Andre Geim, fisico russo naturalizzato olandese insignito del Premio Nobel per la Fisica per la scoperta del grafene, "foglio" di carbonio dello spessore di un atomo che sta rivoluzionando l'elettronica, l'aeronautica, la medicina e l'esplorazione spaziale. Il Premio Nobel spiegherà a che punto sono le ricerche sul materiale e quali potranno essere le frontiere del suo utilizzo e della sua applicazione. Modera l'incontro il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

Venerdì 14 ottobre alle 21, il biochimico statunitense Craig Cameron Mello parlerà con i ragazzi di WeScience dell'RNA interference, un sistema che ha scoperto con il collega Andrew Fire, capace di silenziare le informazioni contenute in alcuni geni e di identificarne il ruolo. Una scoperta rivoluzionaria che promette di cambiare le terapie di diverse malattie come l'Alzheimer, il Parkinson o il cancro. (ANSA).