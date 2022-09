A Milano parte 'La Scala in città', con il pienone

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Da oggi la Scala di Milano esce dal teatro. Fino al 29 settembre infatti tutte le componenti del teatro hanno organizzato spettacoli gratuiti per la città, soprattutto in periferia.

L'avvio è stato con il pienone al teatro Munari per lo spettacolo per bambini del coro di voci bianche. E alle 19 tutto esaurito allo Spirit de Milan, locale del quartiere di Bovisa, con l'esibizione del gruppo Jazz della Filarmonica della Scala che ha eseguito musiche di Gershwin, Chick Corea e anche di Giuseppe Ettorre, contrabbassista scaligero che fa parte dell'ensemble.

Il freddo degli ultimi giorni non ha fermato gli spettatori che hanno potuto godersi lo spettacolo all'interno. Tutto pieno anche per il coro al teatro Pime, cioè alle missioni estere.Nei prossimi giorni, con alcuni accorgimento come la cancellazione a causa delle temperature rigide del balletto a bordo d'acqua ai Bagni misteriosi, continueranno gli spettacoli che includono anche un appuntamento al teatro Puntozero, nel carcere Beccaria domani con gli studenti dell'Accademia, la danza all'Allianz Cloud.

Il 30 e il 1 ottobre il gran finale sarà alla Scala aperta per l'occasione a tutta la città con concerti gratuiti (e praticamente tutti esauriti). (ANSA).