Tentano rapina di orologio da 180mila euro a Milano

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Hanno cercato di rapinare un ragazzo di 21 anni del suo Patek Philippe dal valor dichiarato di 180mila euro ma uno di loro, un marocchino di 27 anni, è stato bloccato e arrestato dagli agenti della Volante della Questura per tentata rapina aggravata.

E' accaduto intorno alla mezzanotte nel centralissimo corso Venezia a Milano dove due giovani hanno chiesto aiuto a una pattuglia di poliziotti raccontando di essere stati minacciati da due uomini con dello spray urticante che, però, non era stato usato.

I due, che avevano desistito dal tentativo, sono stati rintracciati in via Vivaio: uno è riuscito a fuggire, l'altro è stato bloccato in dia De Bernardi, sempre nel centro di Milano, e arrestato. (ANSA).