Lega in via Bellerio: 'Aspettiamo ma senza tensione'

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Ore di attesa nella sede della Lega a Milano, in via Bellerio. Il segretario Matteo Salvini, arrivato verso le 22.30, sta seguendo i risultati elettorali nei suoi uffici, da dove, su Twitter, ha già ringraziato gli elettori per il vantaggio attribuito al centrodestra.

Sui risultati della Lega, invece, la parola d'ordine in via Bellerio è ancora il 'no comment'. "Non commentiamo adesso, ma non c'è tensione", il parere più gettonato tra gli esponenti del Carroccio. In via Bellerio, oltre a Salvini, ci sono anche i deputati Fabrizio Cecchetti, Federica Zanella e Laura Ravetto, i senatori Roberto Calderoli e Massimiliano Romeo e l'assessore ai Giovani di Regione Lombardia Stefano Bolognini. (ANSA).