In luoghi simbolo del Carroccio, Fdi doppia la Lega

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Il boom di voti di Fratelli d'Italia in Lombardia è testimoniato anche dal risultato nei paesi simbolo del Carroccio, con una eccezione. Ovvero Cazzano Brabbia, paese di Giancarlo Giorgetti in provincia di Varese, dove alla Camera la Lega è il primo partito con il 22,25% delle preferenze tallonato dal partito della Meloni al 22,02.

Il dato più schiacciante è quello di Ponte di Legno, la cittadina nelle montagne del Bresciano dove Umberto Bossi ha passato per anni le vacanze facendo diventare una tradizione il suo comizio di Ferragosto. Fratelli d'Italia è arrivato al 44,32% alla Camera e al 45,05% al Senato mentre la Lega si è fermata al 17,41 per Montecitorio e al 17,01 per Palazzo Madama.

Nel 2018 il Carroccio era sopra il 40%, Forza Italia fra il 17 e il 18 e FdI non arriva all'8. Certo si tratta di cittadine con pochi abitanti ma la differenza è comunque molto forte.

A Gemonio in provincia di Varese dove Bossi vive, Fratelli d'Italia supera il 29% mentre la Lega si ferma poco sopra il 15.

Un risultato simile a quello di Cassano Magnago dove il fondatore del Carroccio è nato: Meloni è oltre il 30% mentre Salvini ottiene la metà delle preferenze. fra il 16,29 (al Senato) e 15.84 alla Camera. Meno forte, ma comunque presente, un divario anche a Pontida, dove la Lega organizza il tradizionale raduno. Fratelli d'Italia supera il 30 mentre il Carroccio si ferma al 23. (ANSA).