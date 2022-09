Fiere: a Milano in mostra la mobilità sostenibile del futuro

(ANSA) - MILANO, 26 SET - La mobilità sostenibile di oggi e del futuro sarà in fiera Milano a Rho dal 12 al 14 ottobre alla Next Mobility Exhibition.

Due i padiglioni occupati dai 90 brand presenti, a cui si aggiunge un programma formativo di incontri e convegni ideato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno parte enti, università e importanti società, e la presentazione al pubblico del neonato Centro nazionale per la mobilità sostenibile che ha coinvolto venticinque università, altrettanti centri di ricerca e 24 grandi imprese, un mix pubblico-privato che prevede un investimento di 394milioni di euro per i primi 3 anni (2023-2025), e l'impegno di 696 ricercatori dedicati e 574 neoassunti.

Transizione energetica, nuovi mezzi (come il primo autobus a idrogeno completamente made in Italy) sistemi di mobilità innovativi, attuali e futuribili sono alcuni dei temi trattati con l'obiettivo di "un vero e proprio cambio culturale di cui il nostro evento vuole essere propulsore e aggregatore" ha aggiunto.

Tanti i costruttori di autobus presenti - Industria Italiana Autobus, Irizar e-mobility, Isuzu Bus Italia, Iveco Bus, Karsan, MAN Truck & Bus Italia, Otokar Europe, Rampini Carlo, Solaris Bus & Coach, Tecnobus, ZF Italia, ma ci saranno anche A2A, che presenterà le sue soluzioni energetiche, e il Gruppo ENI, che a Fiera Milano porterà il proprio contributo per un trasporto sostenibile, dai biocarburanti alle proposte di car sharing urbano. E poi ancora le soluzioni tecnologiche delle aziende di IT, le proposte di servizi a lunga percorrenza, grazie a Flixbus, Itabus e Marino bus.

I convegni partiranno con un appuntamento dedicato a Driver per una mobilità sostenibile e innovativa con la convinzione che "solo creando un sistema virtuoso e agendo in modo corale - ha spiegato il presidente del comitato scientifico Pierluigi Coppola del Politecnico di Milano - potremo offrire un concreto contributo per rendere le nostre città più vivibili, sicure e pulite". (ANSA).