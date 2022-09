Elezioni: dato parziale affluenza in Lombardia giù al 70,34%

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Il dato parziale dell'affluenza alle 23, alla chiusura delle urne per il voto delle politiche in Lombardia, conteggiati 1.495 Comuni su un totale di 1.506, è del 70,34%, leggendo i dati della Camera, a fronte del 77,73% del 2018.

In provincia di Milano (127 Comuni su 133) il dato è ancora più basso: 69,58% (nel 2018 era 76,75%) (ANSA).