Elezioni: a Milano città affluenza in calo di quasi 5 punti

(ANSA) - MILANO, 26 SET - A Milano e provincia il dato definitivo dell'affluenza alle urne per le elezioni politiche, alle ore 23, è del 69,13%, in calo rispetto al 2018 quando era al 75,34%. A Milano città affluenza in discesa di quasi 5 punti percentuali, dal 73,24% di quattro anni fa al 68,41%.

Affluenza in calo in tutta la Lombardia, al 70,09%, mentre nel 2018 era al 76,84%. Le percentuali scendono in tutte le province. Il dato più alto è quello della provincia di Brescia (73,43%). (ANSA).