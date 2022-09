Berlusconi torna al Senato, vince col 50% a Monza

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi torna al Senato. L'ex premier ha infatti vinto nel collegio uninominale di Monza con il 50,31% delle preferenze contro Federica Perella, assessore alla Cultura del Comune di Seregno.

Monza è la città in cui Berlusconi possiede la squadra di calcio, che ha portato in serie A, che alle comunali il Pd aveva strappato al centrodestra.

Proprio per questo lo scorso 18 settembre Enrico Letta ha organizzato la 'anti-Pontida' con i sindaci Pd. (ANSA).