Elezioni: Milano, affluenza in calo di oltre 3 punti alle 19

(ANSA) - MILANO, 25 SET - A Milano e provincia l'affluenza alle urne per le elezioni politiche, alle ore 19, è del 57,69%, in calo rispetto al 2018 quando era al 61,30%. A Milano città l'affluenza è invece del 56,53%, in calo di oltre due punti percentuali rispetto al 2018, quando era al 58,66%.

Affluenza in calo in tutta la Lombardia: alle ore 19 è al 58,35%, mentre nel 2018 era al 62,79%. Le percentuali scendono in tutte le province. Il dato più alto è quello della provincia di Bergamo (61,57%). (ANSA).