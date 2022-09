Stella Jean, la sostenibilità non si impara in aula

(ANSA) - MILANO, 24 SET - "Quando si parla di sostenibilità piuttosto che cercare le soluzioni nelle aule, nei laboratori bisognerebbe imparare dai migliori, e senza dubbio le migliori sono coloro che magari il termine circolarità non l'hanno mai sentito ma che lo mettono in pratica da sempre". Così Stella Jean presenta la sua collezione per la prossima estate, nata dalla cooperazione internazionale con le artigiane del Madagascar che hanno realizzato all'uncinetto le prime felpe in raffia autoctona. Insieme ai lavori delle artigiane del Madagascar, quelli delle artigiane umbre, le cui mani hanno dato vita ad abiti in crochet dipinti e ricamati. "Sostenere queste battitrici libere della resistenza artigiana - sottolinea la stilista - significa preservare un patrimonio culturale comune". (ANSA).