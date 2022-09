Kim Kardashian 'curatrice' per la collezione di Dolce e Gabbana

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Annunciata sui social, è stata svelata in passerella a Milano la collaborazione tra Kim Kardashian e Dolce e Gabbana. La più famosa delle influencer è, infatti, la "curatrice " della collezione per la prossima estate. A lei il duo ha affidato il compito di scegliere, insieme a loro, i capi che più le piacevano dei 20 anni tra il 1987 e il 2007, che sono stati portati in passerella così come erano. In prima fila la mamma, una delle sorelle e alcuni figli di Kim, che a fine show è uscita in pedana insieme ai due stilisti, inguainata in un lungo abito nero tempestato di cristalli.

