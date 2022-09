Ermanno Scervino tra fatto a mano e tecnologia

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Il maglione è tutto fatto a mano, ma il taglio è al laser: tecnologia e artigianilità si incontrano sulla passerella di Ermanno Scervino nella collezione per la prossima estate, che ha sfilato questa mattina nei chiostri di San Simpliciano. Ad aprire la sfilata il nuovo gessato con le righe fatte di cristalli, tutti applicati a mano, così come sono un prodigio di artigianalità i ricami sul trench, sul cappotto di pelle, sul parka in taffettà, le rose tridimensionali applicate sui minidress, gli intagli dei tubini che sembrano di pizzo. Le gonne in paillette si alternano ai cargo in satin, portati con i maglioni fatti ai ferri e poi spalmati di paillettes effetto bagnato. Anche il mimetico diventa sport couture nei trench di seta e negli abiti in chiffon, mentre per la sera lunghi abiti punteggiati di cristalli si alternano a jumpsuit scintillanti.

