Deruba turista Usa in piazza Duomo a Milano, 19enne arrestata

(ANSA) - MILANO, 24 SET - I poliziotti della Squadra Mobile della Questura hanno arrestato per furto una 19enne in piazza Duomo a Milano. La giovane aveva derubato una turista americana di 61 anni.

Gli agenti hanno visto la 19enne avvicinarsi ai numerosi turisti, in particolare alla signora statunitense e, coprendo la mano con una sciarpa, hanno notato che le apriva la borsa.

Ha quindi preso una busta dove c'erano 500 euro e 280 dollari, tentando di nasconderla nei pantaloni. La giovane ha cercato di allontanarsi ma è stata bloccata dai poliziotti che hanno recuperato la refurtiva restituendola alla vittima che non si era accorta di nulla.

La giovane, di origine serba, è stata quindi arrestata.

(ANSA).